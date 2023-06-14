Suudi Arabistan'dan oyun sektörüne dev yatırım

Dünyadaki petrol rezervlerinin 5'te 1'ine sahip olan Suudi Arabistan gözünü oyun ve e-spor sektörüne dikti.

Suudi Arabistan, ekonomisinin petrole olan bağımlılığını azaltma stratejisi kapsamında son yıllarda büyüyen oyun sektörüne son 18 ayda yaklaşık 8 milyar dolar yatırım yaptı.

Geçtiğimiz yıl ocak ayında kurulan ve sermayesinin tamamı 650 milyar dolarlık Suudi Arabistan varlık fonuna ait olan Savy Games Group'un yatırımları arasında Çinli VSPO, İsveç'ten EMBRACER Group ve ABD'den Scopely bulunuyor. Fonun başkanı olan Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, Suudi Arabistan'ın küresel oyun ve e-spor merkezi olmasını planladıklarını ve bu amaçla Savy Group için 38 milyar dolarlık fon ayırdıklarını belirtti.



HEDEF 2030'A KADAR 250 OYUN ŞİRKETİ

2030 yılı itibariyle ülkede 250 oyun firmasının faaliyet göstermesi, 39 bin yeni iş imkanı yaratılması ve GSMH'ya yüzde 1’lik katkı vermesinin planlandığı açıklandı.



Nüfusunun yüzde 70'inin 35 yaşın altında (36 milyon kişiye karşılık geliyor) olduğu ülkede oyunlara ilginin çok yüksek olduğu belirtiliyor. Bunlardan en önde geleni ise Veliaht Prens Muhammed Bin Selman.



Suudi Arabistan’ın pay almak istediği video oyun sektörünün büyüklüğü halihazırda 200 milyar dolar ve Price Waterhouse Coopers'a göre bu rakam, 2026 yılında 300 milyar dolara yükselecek.