Suudi Arabistan'dan petrol müjdesi geldi, altın nefes aldı

Altın , petrol fiyatlarındaki son yükselişin ivme kaybetmesi ve enflasyon baskılarının azalmasıyla önceki seanstaki kayıplarını telafi ederek ons başına 4 bin 300 dolara doğru yükseldi. Bu hareketler, Suudi Arabistan 'ın Doğu-Batı boru hattı kapasitesinin yaklaşık yarısını birkaç gün içinde eski haline getirmeyi ve altı hafta içinde tam kapasiteyle çalıştırmayı hedeflediği yönündeki haberlerin ardından geldi.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright da bu hafta başlarında Hürmüz Boğazı'ndan 18 milyon varil ham petrol ve petrol ürününün geçtiğini söyledi.

Bununla birlikte, ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artırması ve yıl sonundan önce bir faiz artırımı daha sinyali vermesinin ardından altın baskı altında kaldı. Fed, beklendiği gibi, üç yıl içindeki ilk faiz artırımını yaparak federal fon oranını 25 baz puan artırarak yüzde 3,75 ile yüzde 4 aralığına yükseltti.

Fed Başkanı Kevin Warsh ayrıca enflasyonun yüksek seviyelerde kaldığını söylerken, geçen hafta açıklanan veriler, Ağustos ayında ABD'de çekirdek enflasyonun beklenenden daha fazla arttığını gösterdi.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 263 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 257 dolar, en yüksek de 4 bin 318 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 291 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 670 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 662 lira, en yüksek de 6 bin 758 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 716 liradan alıcı buluyor.