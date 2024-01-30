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Suudi Arabistan'dan petrol üretimini azaltma kararı

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan, günlük üretimini 12 milyon varil seviyesinde tutacak.

Suudi Arabistan'dan petrol üretimini azaltma kararı

, ham üretim kapasitesini günlük 1 milyon varil azaltmak için milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya talimat verdi.

Aramco'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin "maksimum sürdürülebilir kapasitesini, 13 milyon varile çıkarma hedefine devam etmeyerek günlük 12 milyon varil seviyesinde tutmak için Suudi Enerji Bakanlığından talimat almıştır." ifadesi kullanıldı.

Şirket, 2023'ün üçüncü çeyreğine ilişkin finansal bilançosunda toplam hidrokarbon üretiminin günlük 12,8 milyon varil petrol eşdeğerine ulaştığını açıklamıştı.

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