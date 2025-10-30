Suudi Arabistan'dan yeni strateji

Reuters'ın haberine göre, Suudi Arabistan, son on yıldır kalkınma hedeflerinin merkezinde yer alan gayrimenkul odaklı mega projelerden uzaklaşarak, 925 milyar dolarlık egemen varlık fonu Kamu Yatırım Fonu'nun (PIF) stratejisini yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor.



Veliaht Prens Muhammed bin Selman (MbS) tarafından 2016 yılında başlatılan "Vizyon 2030" programı, ülke ekonomisini çeşitlendirmeyi ve büyük gayrimenkul projeleriyle dönüştürmeyi amaçlıyordu. Bu planın finansmanında PIF kilit rol oynadı.



NEOM PROJESİ GECİKİYOR



Programın merkezinde, Kızıldeniz kıyısında çölün ortasında kurulması planlanan fütüristik şehir NEOM ve ülkenin kuzey dağlarında yapay karla kış sporları tesisleri oluşturma projeleri yer alıyordu. Ancak 9 milyon nüfus hedefiyle tasarlanan NEOM ve benzeri projelerde tekrarlanan gecikmeler yaşandı.



Yeni stratejinin, daha sürdürülebilir ve kısa vadede getirisi yüksek yatırımlara yönelmesi hedefleniyor. Buna göre PIF, lojistik, maden kaynaklarının değerlendirilmesi ve dini turizm gibi mevcut sektörlere odaklanacak. Ayrıca, yapay zekâ ve enerji kaynaklarıyla desteklenen veri merkezleri yatırımlarının da öncelikli alanlar arasında olacağı belirtiliyor.



NEOM ise, fonun planında "kendi ekosistemi" olarak ayrı bir konumda yer alacak.

