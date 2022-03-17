SWIFT'in Rus alternatifi SPFS'ye de yaptırım yolda

Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler piyasalarda ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Rusya'nın önemli bankalarının uluslararası finansal mesajlaşma sistemi SWIFT'ten çıkartılması, Rusya'yı Türkiye'nin de aralarında olduğu birçok ülke ile kendi SWIFT alternatifi SPFS ve Çin'in SWIFT alternatifi CIPS'e yönlendirmişti.

ABD'li ve Batılı kurumlardan gelen açıklamalar, Rusya'nın Batı’nın yaptırımlarından kaçınmasını engellemek için SPFS'nin de yaptırımlar kapsamına alınabileceğine işaret ediyor.

Şimdiden uluslararası ticaretinde Çin yuanını önceliklendirmeye başlayan Rusya'nın SPFS sistemini Çin’in CIPS'iyle entegre edebileceği de öne sürülüyor.