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SWIFT'in Rus alternatifi SPFS'ye de yaptırım yolda

SWIFT'in Rus alternatifi SPFS'ye de yaptırım yolda. ABD’nin, Ukrayna savaşı devam ettiği takdirde önümüzdeki dönemde Rusya'nın SWIFT'e alternatif olarak geliştirdiği SPFS'yi de yaptırım kapsamına alması için çağrılar yapılıyor.

Haberler - NTV Haber 17.03.2022 - 11:21

SWIFT'in Rus alternatifi SPFS'ye de yaptırım yolda

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- savaşına dair gelişmeler piyasalarda ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Rusya'nın önemli bankalarının uluslararası finansal mesajlaşma sistemi SWIFT'ten çıkartılması, Rusya'yı Türkiye'nin de aralarında olduğu birçok ülke ile kendi SWIFT alternatifi SPFS ve Çin'in SWIFT alternatifi CIPS'e yönlendirmişti.

ABD'li ve Batılı kurumlardan gelen açıklamalar, Rusya'nın Batı’nın yaptırımlarından kaçınmasını engellemek için SPFS'nin de yaptırımlar kapsamına alınabileceğine işaret ediyor.

Şimdiden uluslararası ticaretinde Çin yuanını önceliklendirmeye başlayan Rusya'nın SPFS sistemini Çin’in CIPS'iyle entegre edebileceği de öne sürülüyor.

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