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Tabelalar bu gece değişecek. Benzine indirim geldi

19.10.2026 16:19

Tabelalar bu gece değişecek. Benzine indirim geldi
Anadolu Ajansı

Petroldeki düşüş akaryakıt pompalarına indirim olarak yansıyor.

NTV.com.tr - Haber Merkezi
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Benzine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 4,37 lira indirim geldi.

Akaryakıt ürünlerinden benzine, petroldeki düşüşe paralel olarak indirim yapıldı.

 

Bugünden itibaren benzindeki indirim 4,37 lira olarak pompaya yansıyacak. 

 

BENZİN NE KADAR OLACAK?

 

Benzinin litresinin İstanbul'da 79,60 liraya, Ankara'da 80,60 liraya, İzmir'de 80,80 liraya, doğu illerinde ise 82,20 liraya gerilemesi bekleniyor.