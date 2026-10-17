Tabelalar değişecek, benzine indirim geliyor
17.10.2026 09:06
Son Güncelleme: 17.10.2026 09:38
Benzin fiyatları geriliyor.
Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına haftaya indirim yapılması bekleniyor.
Petrol fiyatlarındaki gerileme akaryakıt fiyatlarına da yansıyor.
Türkiye'nin de kullandığı Brent petrolün fiyatı 104 dolara düştü. Petrol fiyatlarında düşüş sürürken, akaryakıt tabelalarına da indirim yansıyor.
20 Ekim Salı gününden itibaren benzin grubunda indirim bekleniyor.
Benzinin litre başına 4,30 lira ucuzlaması öngörülüyor.
BENZİN NE KADAR OLACAK?
Benzinin litresinin İstanbul'da 79,60 liraya, Ankara'da 80,60 liraya, İzmir'de 80,80 liraya, doğu illerinde ise 82,20 liraya gerilemesi bekleniyor.