Tahvil faizlerinde sert düşüş

Merkez Bankası'nın ticari kredi kararı sonrası dün ilk işlem gününde tahvil faizleri sert düştü. Yeni uygulama bankaları kredide belli bir faizin üzerine çıkması durumunda tahvil bulundurmaya sevk ediyor.



Dün iki yıllık tahvil faizi yüzde 17'lerden yüzde 14'lere inerken, 10 yıllık gösterge tahvil faizi de yüzde 17 civarından yüzde 13'e kadar düşerek 1,5 yılın en düşük seviyesine geriledi.



Ancak karar tahvil faizini düşürürken risk primini artırdı. Türkiye'nin CDS'i 29 Temmuz sonrası ilk kez 800 puanı aştı.