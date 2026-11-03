Takasbank'a vekaleten genel müdür atandı

Takasbank'taki genel müdür Yunus Arıncı 'nın istifasının ardından yeni atama gerçekleşti.

Bankanın vekaleten genel müdürü yapılan yönetim kurulu toplantısıyla belirlendi. Piyasalar ve Operasyon Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Elibol, vekaleten genel müdür ve yönetim kurulu üyesi olarak atandı.

GÖKHAN ELİBOL KİMDİR?

1983 Erzincan doğumlu olan Gökhan ELİBOL, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden lisans derecelerini almış olup, Avukatlık ve Arabuluculuk ruhsatlarına sahiptir. Maliye Bakanlığı bünyesinde Vergi Müfettişi olarak iş hayatına başlamıştır. Kariyerine BDDK bünyesinde Bankalar Yeminli Murakıbı olarak devam etmiştir. BDDK bünyesinde geçen 10 yıllık görev süresince başta büyük ölçekli mevduat bankaları olmak üzere, mevduat, katılım ve yatırım bankalarında ve finansal kuruluşlarda risk yönetimi, mali bünye ve finans denetimlerinde ve çeşitli Savcılık incelemelerinde bulunmuş olup mevzuat düzenlemelerinin içerisinde aktif olarak yer almıştır. 2016 yılında Takas İstanbul bünyesinde Piyasalar ve Operasyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan ELİBOL, Altın Transfer Sistemi, Çek Takas Sistemi, SWAP Piyasası, Bistech Projesi ve Kamu Teminat Yönetimi Projeleri gibi önemli projelerin kuruluşunda yer almıştır. Nisan 2019 – Mart 2021 tarihleri arasında vekaleten İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’ de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 2 Kasım 2026 tarihinden itibaren vekaleten Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.