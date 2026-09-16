Takasbank'tan fon açıklaması: İptal söz konusu değil

Türkiye 'de fon piyasası güçlü büyüklüğe ulaştı. Bazı fonlardaki getirileri gören yatırımcılar paralarını fon piyasasında değerlendirmeye başladı.

Sosyal medyada ise son günlerde gerileme gösteren fonlarda satış yapıldığı halde satış emirlerinin işleme alınmayıp iptal edildiği iddiası dolaşıyordu.

Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu konuya açıklık getirdi.

TEFAS, "Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) fon alım satım talimatlarının sistem tarafından iptal edildiğine dair ifadelerin sosyal medya aracılığı ile paylaşıldığı görülmüştür. Bankamız ve TEFAS sistemi kaynaklı talimat iptali söz konusu değildir." duyurusunu yaptı.