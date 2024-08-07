Takibe düşen borçlu sayısı ilk 6 ayda yüzde 43 arttı

Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, geçen yılın haziran ayında 118 bin 362 olan yasal takibe giren kişi sayısı bu yıl aynı ayda 213 bin 989 oldu.

Bu kişilerin yaklaşık 119 bini bireysel kredi borcunu ödememiş kişiler, 142 bini bireysel kredi kartı borcunu ödememiş kişilerden oluştu.

Yılın ilk 6 ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 43 artarak 891 bin kişi oldu.