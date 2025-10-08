Taklit ve Tağşiş listesi güncellendi: Bakanlık 23 ürün daha açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesini güncelledi.  Güncellenen listeyle birlikte 22 süt ürününün yağ oranında uygunsuzluk olduğu ortaya çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesini güncelledi. Yapılan son testlerle birlikte 22 peynir markasında düşük yağ oranı tespit edildi. Bir markasında ise bitkisel yağ olduğu ortaya çıktı. 

Bakanlığın 7 Ekim 2025’te duyurduğu Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesine eklenen ürünler şunlar

