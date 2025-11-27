Taksi faturaları satılıyor. Usulsüzlükten çekinmeyip ilan veriyorlar

GERÇEK USUL VERGİNİN AVANTAJLARI NELER?

Gerçek kar üzerinden vergi ödediği için daha adil bir sistemde bulunan gerçek usul mükellefler detaylı kayıt tutma sayesinde vergi planlamasını daha kolay yapabiliyor. Aynı zamanda haklı olarak elde edilen giderler vergi matrahından düşülebildiği için vergi yükünün azalma ihtimali var, ancak bunun için gider faturası gösterilmesi gerekiyor. Ödemesi yapılmayan ya da çıkışı gerçekleşmeyen gider faturaları takibe alınıyor ve sahte fatura olarak değerlendirilip büyük cezalar kesiliyor.

İşletmenin mali durumu daha net şekilde görülebilirken bankadan kredi çekme gibi finansman desteklerinde daha öncelikli olabilirler. Öte yandan defterlerin detaylı olması, raporlama işlemleri daha zaman alıyor. Dolayısıyla özellikle büyük satış hacmine sahip işletmelerde muhasebe uzmanlarının yardımına ihtiyaç duyulabilir. Bu nedenle muhasabe ücretlerinde artış olabilir.

Uygulama 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren devreye girecek.