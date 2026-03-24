Taksi plakaları 10 milyon liranın altına geriledi

TAKSİMETRE ZAMMI DA ÇÖZÜM DEĞİL

Taksimetreye zam gelmesi durumunda yolcular ucuza seyahat imkanı sağlayan korsan taksilere yönelebiliyor. Taksimetre zamlanınca iş potansiyeli zayıflıyor ve birçok taksi boş geziyor. Zam nedeniyle yevmiyeler de artınca plaka sahiplerine para yetiştirmeye çalışan şoförler daha hızlı davranıp çok müşteri taşımak için kuralları hiçe sayıp İstanbul gibi yoğun trafikte stres altına girebiliyor.

YENİ PLAKALAR BUGÜN SATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, uygulama bazlı taksilere ilişkin ihalesini bugün gerçekleştirdi ve yeni plakalar satışa sunuldu. İhale edilen uygulama bazlı taksilerin trafiğe çıkması bekleniyor.

UYGULAMA BAZLILAR ŞARTLAR DIŞINDA ÇALIŞIYOR

Uygulama bazlı taksiler yoldan yolcu almaması gerekirken yoldan yolcu alıyor. Taksi duraklarına kaydolabiliyorlar ve diğer sarı taksilerin müşterilerini alıyorlar. Korsanla mücadele eden sarı taksi sahipleri uygulama bazlı taksilerle de mücadele etmek zorunda kalıyor.

PLAKA SATIŞINDA KDV VE NOTER HARCI KESİLİYOR

2026 yılı itibarıyla ticari taksi plakası devirlerinde noter satış harcı yüzde 3'ü olarak kesiliyor ve gerçek değerden gösteriliyor. Geçmişte küçük tutarlarda satış gösterenlere inceleme başlatıldı ve cezalar uygulanmaya başlandı. Plaka satışında ise yüzde 20 Katma Değer Vergisi uygulanıyor. Bu da plakasını satacak kişinin değerin çok daha altında parayı tahsil edeceği anlamına geliyor.

KORSAN TAKSİLERLE BAŞA ÇIKILMIYOR

Yasa dışı faaliyet gösteren korsan taksilerin sayısı ülke genelinde 1 milyonu aştı. Otomobilden motosiklete kadar korsan taksi hizmeti verilmesi, bunun dışında saatlik kiralamaların yapıldığı araçların metropol şehirlerde her noktada olması ve akıllı telefonlarla kapılarının açılıp kapanması marifetiyle kullanıma hazır olmaları, denetim yapılsa da çok az bir kısmının yakalanması, korsan taksiden yakalanan araçlara uygulanan cezaların korsan taksiciliğe aracılık eden şirketler tarafından anında ödenmesi gibi nedenlerden dolayı taksilerin iş potansiyelleri düştü.

Taksiciler korsan taksileri yakalatmaya çalışsa da yakalananların yanında yeni işe başlayan korsan taksiler de olduğu düşünüldüğünde sistem çıkmaza dönüşüyor. Korsan taksiler kargo taşımacılığı amacıyla da kullanılmaya başlandı. Kime ne taşıdığı bilinmeyen, irsaliyesiz, faturasız malları araçlarında bulunduranlar suça aracılık ediyor olabilir.

Eskiden telefonla çağırılan, evlere broşür bırakan korsan taksilerin yerini akıllı telefon uygulamaları aldı ve taksiye ulaşılmayan noktalarda birkaç dakika içinde uygulama üzerinden korsan taksiler konuma kadar geliyor.

Korsan taksicilik yapanlara 100 bin lira ceza (erken ödemede 75 bin liraya düşüyor), 60 gün araçları trafikten men ve 30 gün ehliyete el koyma uygulaması yapılıyor.

Ayrıca korsan taksi kullanan müşterilere de ceza kesiliyor.

Korsan taksi kullanmak riskleri de beraberinde getiriyor. Güvenlik endişesi, denetimsizlik gibi nedenlerle korsan taksi kullanımından imtina edilmesi gerekiyor.