Taksici ve minibüscüler ülkeyi karıştırdı

Angola'daki taksi grevi sırasında en az üç kişinin öldüğü bildirildi. Grev ikinci gününe girerken bankalar ve ülkenin en büyük alışveriş merkezi kapılarını kapattı.



Hükümet, petrol üreticisi güneybatı Afrika ülkesinde yüksek yaşam maliyetine yönelik halkın öfkesini tetikleyen yakıt fiyatlarındaki artışa karşı düzenlenen protestoların yol açtığı olaylarda 100'den fazla kişinin gözaltına alındığını bildirdi.



Novo Jornal gazetesi, herhangi bir kaynak göstermeden, ölen üç kişi arasında bir polis memurunun da olduğunu bildirdi.



Gece boyunca şehir merkezinin dışında ara sıra silah sesleri duyuldu, ancak Salı sabahı Luanda şehir merkezindeki sokaklar sakin görünüyordu, normalden daha az yaya vardı ve hükümet binalarının çevresinde yoğun polis varlığı bulunuyordu.



FİTİLİ MİNİBÜSCÜLER ATEŞLEDİ



Kargaşa, minibüs şoförlerinin artan yakıt maliyetleri nedeniyle üç günlük protesto başlatmasının ardından patlak verdi. Hükümet, harcamaları kısmak amacıyla geçen yıl yakıt sübvansiyonlarını kademeli olarak kaldırmaya başladı ve bu da taksi ücretlerinde yüzde 50'ye varan bir artışa neden oldu. Mavi-beyaz minibüsler, toplu taşıma imkanlarının sınırlı olduğu Luanda'da ulaşım için vazgeçilmez bir araç olarak kullanılıyor.



Uluslararası Para Fonu'na göre Angola, geçen yıl yakıt sübvansiyonlarına yaklaşık 3 milyar dolar harcadı. Bu rakam, sağlık ve eğitim bütçelerinin toplamına eşit. Yıllık enflasyon oranı yaklaşık yüzde 20 seviyesinde seyrediyor ve bu durum, zaten yüksek işsizlik oranından etkilenen hane halklarının sıkıntılarını daha da artırıyor.



TAKSİCİLER DIŞ GÜÇLERİ SUÇLADI



Ulusal Taksi Şoförleri Derneği, yaptığı açıklamada yağma ve şiddet olaylarından uzak durduğunu belirterek, bu olayları “dış unsurların” sorumlu tuttu.



Polis, Facebook'ta yayınlanan bir açıklamaya göre, ayaklanmayı bastırmak için “gerekli tüm önlemleri aldıklarını” ve hem failleri hem de organizatörleri adalete teslim edeceklerini taahhüt etti.



Bu kamu düzeni bozukluğu, 2023 yılında merkez şehir Huambo'da beş kişinin ölümüne yol açan ölümcül yakıt protestolarından bu yana Angola'da görülen en kötü olaylar arasında yer alıyor.