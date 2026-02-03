Taksiciler yeni başkanını arıyor. Eyüp Aksu yeniden aday oldu

İstanbul'da faaliyet gösteren 20 binden fazla ticari taksinin bağlı bulunduğu İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nda olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecek.

8 Şubat 2026 Pazar günü saat 09:00-17:00 saatleri arasında Haliç Kongre Merkezi'nde seçim yapılacak.

İTEO Başkanı Eyüp Aksu'nun adaylığının yanında İsmet Dalcı, Davut Hanoğlu da başkanlık için genel kurulda taksicilerden oy isteyecek.

KORSANLA MÜCADELE ÖN PLANDA

Sayısı yüz binleri aşan, hususi aracı olanların bazı akıllı telefon uygulamaları üzerinden yolcu taşımacılığı yapmasına imkan tanıyan uygulamalara yönelik taksicilerin tepkileri biliniyor. Taksicilerin korsan taksi diye nitelendirdiği gruplara açılan davalar uzun yıllardır devam etse de sonuç alınamıyor.

Akıllı telefon uygulamaları ise hususi aracı olup yolcu taşımacılığı yapmak isteyenlere günlük 700 lira, haftalık da 3 bin 500 liralık abonelik paketleri sunarak günlük bazda yüksek cirolar kazanılmasını sağlıyor. Korsan taksicilik yapmak isteyen birisi 500-600 bin liraya aldığı otomobille tüm masrafları çıktıktan sonra yaklaşık 5 bin lira kazanabiliyor.

Yasa dışı olduğu iddia edilen uygulamaları kullanan sürücülerin yakalanması halinde yüklü trafik cezası, araçların 60 gün trafikten men edilmesi, yolcuya da idari para cezası kesiliyor.

ÖTV'SİZ OTOMOBİL TALEPLERİ YÜKSELİYOR

Taksicilerin Özel Tüketim Vergisi olmadan araç alma talepleri 2019 yılından bu yana devam etse de İTEO'nun girişimleri sonuçsuz kaldı. Yaklaşık 7 yıldır taksiciler ÖTV'li araçları günümüzde 1,3-1,4 milyon liraya alıp, 6-7 yıl kullandıktan sonra galerilere 200-300 bin liraya satmak zorunda kalıyorlar.

Ayrıca segment şarı nedeniyle taksiciler belli başlı otomobilleri almak zorunda kalıyor.

YAZARKASA VE VERGİLERİ ARTTI

Taksiciler basit usulden gerçek usulde vergiye geçti ve bu yıl gerçekleştirilmesi beklenen taksimetreye bağlı yazarkasa sistemiyle her binen yolcu için Katma Değer Vergisi, gelir vergisi, damga vergisi ve kendi ödeyecekleri SGK primleri için de stopaj ödemesi gerçekleştirecek. Yıllardır gelirlerine kıyasla temsili ve cüzi vergi ödeyen ticari taksi sahipleri yasal düzenlemeler kapsamında adil vergilendirme sistemine dahil edildi.

PLAKA ALIM-SATIMINA VERGİ GELDİ

Taksi plakasında yasal olmadan değerinin çok altında satış gösteren plaka sahiplerine Maliye'den gerçek değeri göstermelerine ilişkin uyarı ve izah daveti gönderilirken plaka satışları nedeniyle yüzde 20'lik Katma Değer Vergisi ortaya çıktı.

PLAKALAR NE KADAR?

Taksi plakaları komisyoncular tarafından 10,8 milyon lirayla 11,8 milyon lira arasındaki değerden satılıyor. Bu tutarlara ekstra olarak Katma Değer Vergisi'nin eklenmesi, noter satış harçlarının gerçek değerden gösterilmesi de ekleniyor.

Taksi plakası alındıktan sonra satın alan kişi kendisi çalışacaksa bir de otomobil alıp taksimetre, aracın boyanması, yazılarının ve damasının olması, yeni nesil tepe lambasının bulunması gibi birçok masrafı da göze alması gerekiyor ve bunlar da yaklaşık 1,5 milyon lira tutuyor.

Taksi plakası aldıktan sonra yasa dışı olarak komisyoncu ve galericiler tarafından kiraya vermeye çalışan plaka sahipleri yaklaşık 55-60 bin lira kira geliri elde ediyor. Ev sahipleri kiraya verdikleri konutları için vergi öderken taksi plakası sahiplerinin kira vergisi ödeyip ödemediğine dair bilgi bulunmuyor.

TAKSİ ŞOFÖRLERİ KENDİ SGK PRİMLERİNİ KENDİLERİ ÖDÜYOR

Takside çalışan şoförler sosyal güvenlik primlerini her gün plaka sahibine yevmiye ile veriyor ve kendi SGK primlerini kendileri ödemiş oluyorlar.

TAKSİCİLER TARİFELERDEN ŞİKAYETÇİ

Taksimetre tarifelerinin düşük olmasından, giderlerin yüksek olmasından yakınan taksi esnafı taksimetreye her fırsatta zam yapılması için UKOME'ye başvuruda bulunsa da genellikle yılda bir kez zam alabiliyorlar. Araç bakımı, trafik sigortası gibi ağır gider kalemleri karşısında taksici esnafının kazancı eriyor. Günde 500-600 kilometre civarında yol yapan ticari taksiler ayda 2-3 defa periyodik bakıma giriyor. Bunun dışında triger kayışı/zinciri, debriyaj seti değişimi gibi 6-7 aylık dönemlerde ağır bakımlar da yaptırıyorlar. Tüm bunlara ek olarak sürpriz arızalar nedeniyle yüklü masraflarla karşılaşıyorlar.