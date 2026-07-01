Taksicilere vergi muafiyeti, 3 yıl süre verildi

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 94'üncü maddeyle, ticari kazancı gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin kanunun yürürlüğünden önce sahip oldukları taksi , dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakalarını elden çıkarmalarından doğan kazançlar gelir vergisinden istisna tutuldu.

Böylece bugünden önce taksi, dolmuş, minibüs ve servis aracı plakası olanlar satışta vergi ödemeyecek. Ancak bugünden itibaren alınan ve sonrasında satılan plakalar vergiye tabi tutulacak.

Ayrıca taksiyle yolcu taşımacılığı yapanlardan, hasılatının tamamını taksi mali cihazıyla belgelendirenler, talep etmeleri halinde en fazla üç yıl süreyle hasılat esaslı kazanç usulünden yararlanabilecek.