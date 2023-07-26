Taksilerde indi-bindi ücreti karmaşası | İBB'den kısa mesafe için 70 lira teklifi

"TARİFE DEĞİŞİKLİĞİ RESMİ ANLAMDA YAPILMADI"

Aksu, 75 lira alan taksicilere ait şikayetlerin olduğunu ifade ederken sosyal medyadaki görüntüleri de incelediklerini söyledi.



Aksu, "Kesinlikle UKOME kararı olmadan kimse kafasına göre taksimetre ücret tarifesini değiştiremez. Müdahale de edemez. Elektronik ortamda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ayarlanıyor. Tarife değişikliği resmi anlamda yapılmadı. Yapılana kadar da kimse kafasına göre farklı tarife alamaz. Büyükşehir belediyesi bu konuda yaptırım yetkisini uyguladı. Denetimle yapılıyor, kesinlikle tarife değişikliği olana kadar da hiçbir şoför kardeşimizin böyle farklı tarife almasına gerek yok." ifadelerini kullandı.



"80 LİRA BİZİ KURTARIR"



Taksi şoförü Ahmet Kara, “Şu anda indi-bindi ücreti 40 lira ve bize hiçbir şey kalmıyor. 1 litre mazot 35 lira. Şu anda taksi esnafı ağlıyoruz. 75 lira alanlara müşteriler vermesin ve şikayet etsinler. Bu arada biz de temize çıkmış olalım. 80 lira bizi kurtarır mı? Kurtarır ama yine de şoföre bir şey kalmıyor." dedi.



"TAKSİLER MÜŞTERİ ALIRSA 80 LİRA NORMAL…"



Bir vatandaş, “Günümüz şartlarına göre 40 lira pahalı. Asgari ücretle değerlendirirsek çok çok pahalı. Taksici yönünden bakarsanız kendilerine göre haklılar ama bizi vatandaş olarak zorluyor. 80 lira olursa binmemeye çalışırım" dedi.



Taksi bekleyen Canberk Kula da, “75 lira oldu diye biliyorum. Bana göre biraz pahalı ama alsalar normal. Almadıkları için pahalı. 80 lira normal ama almadıkları için zorluyor. Beşiktaş, Ortaköy'e gitseniz almıyorlar" ifadelerini kullandı.