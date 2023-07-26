Taksilerde indi-bindi ücreti karmaşası | İBB'den kısa mesafe için 70 lira teklifi

İstanbul'da taksi sorunu ve fiyat karmaşası devam ediyor.
Geçen haftalarda kısa mesafe taksi ücretlerinin 75 lira olduğu iddiaları ortaya atıldı. İddialar yalanlansa da, bazı taksi şoförlerinin müşterilerden 75 lira talep ettiği görüntüler sosyal medyada dikkat çekti.
Vatandaşın birçoğu, güncel taksi kısa mesafe ücretinin 75 lira olduğunu düşünse de indi-bindi ücreti hala 40 lira.
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, ücret tarifesi değişikliğinin yarın gerçekleşecek UKOME toplantısında kesinleşeceğini ve taleplerinin 80 lira olduğunu vurguladı. Taksi şoförleri ise UKOME'de beklenen değişikliklerin kendileri için faydalı olduğunu savundu.
Vatandaşlar ise kısa mesafe ücretinin 80 lira olma ihtimalinden ve taksicilerin kendilerini almamasından şikayet etti.
"EN AZ 80 LİRA OLMASINI TALEP EDİYORUZ"
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, en son taksimetre ücretlerine 27 Aralık 2022 tarihinde iyileştirme yapıldığını dile getirerek "Yaklaşık 7 ayı doldurduk. Bizim demirbaş giderlerimize, işçilik, yedek parça, akaryakıt, araç gibi giderlerimize yüzde 100'ün üzerinde zamlar yapıldı. Biz de mesleği sürdürülebilirlik açısından biz de gelirimiz olan taksimetre ücret tarifelerine zam yapılmasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden talep ettik." dedi.
BELEDİYENİN TEKLİFİ 70 TL
Yüzde 100 zam talepleri olduğunu dile getiren Aksu, "Alt komisyonda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin getirdiği teklif yüzde 57.22 oranındaydı. Kesinlikle bu rakamlar sürdürülebilirlik açısından mesleğimizi kurtarmıyor. En az yüzde 100 tarife değişikliğine iyileştirme yapılmalı." ifadelerini kullandı.
İndi-bindinin 40 lira olduğu fiyat uygulmasında en az 80 lira olmasını talep ettiklerini dile getiren Aksu, "İndi-bindiye büyükşehir belediyesi yüzde 75 oranında zam teklifi yaptı. Yüzde 75 oranında zam teklifiyle beraber indi-bindi belediyenin teklifi 70 lira oluyor. Biz de 80 lira teklif ediyoruz." dedi.
"TARİFE DEĞİŞİKLİĞİ RESMİ ANLAMDA YAPILMADI"
Aksu, 75 lira alan taksicilere ait şikayetlerin olduğunu ifade ederken sosyal medyadaki görüntüleri de incelediklerini söyledi.
Aksu, "Kesinlikle UKOME kararı olmadan kimse kafasına göre taksimetre ücret tarifesini değiştiremez. Müdahale de edemez. Elektronik ortamda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ayarlanıyor. Tarife değişikliği resmi anlamda yapılmadı. Yapılana kadar da kimse kafasına göre farklı tarife alamaz. Büyükşehir belediyesi bu konuda yaptırım yetkisini uyguladı. Denetimle yapılıyor, kesinlikle tarife değişikliği olana kadar da hiçbir şoför kardeşimizin böyle farklı tarife almasına gerek yok." ifadelerini kullandı.
"80 LİRA BİZİ KURTARIR"
Taksi şoförü Ahmet Kara, “Şu anda indi-bindi ücreti 40 lira ve bize hiçbir şey kalmıyor. 1 litre mazot 35 lira. Şu anda taksi esnafı ağlıyoruz. 75 lira alanlara müşteriler vermesin ve şikayet etsinler. Bu arada biz de temize çıkmış olalım. 80 lira bizi kurtarır mı? Kurtarır ama yine de şoföre bir şey kalmıyor." dedi.
"TAKSİLER MÜŞTERİ ALIRSA 80 LİRA NORMAL…"
Bir vatandaş, “Günümüz şartlarına göre 40 lira pahalı. Asgari ücretle değerlendirirsek çok çok pahalı. Taksici yönünden bakarsanız kendilerine göre haklılar ama bizi vatandaş olarak zorluyor. 80 lira olursa binmemeye çalışırım" dedi.
Taksi bekleyen Canberk Kula da, “75 lira oldu diye biliyorum. Bana göre biraz pahalı ama alsalar normal. Almadıkları için pahalı. 80 lira normal ama almadıkları için zorluyor. Beşiktaş, Ortaköy'e gitseniz almıyorlar" ifadelerini kullandı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ntv Para
- Türkiye
- Gündem
- Ekonomi
- Taksi