Taksilerde yeni dönem başlıyor... İTEO Başkanı Aksu konuştu: KDV oranları değişiyor

Ticari taksilere ilişkin olarak yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu getiriliyor.



Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı'nı hazırladı.



Buna göre taksiye binen müşteriye inerken ödeme kaydedici cihazdan çıkan fiş/fatura verilecek.



GÜNÜMÜZDE NASIL UYGULANIYORDU?



Taksiciler günümüzde müşteri isterse fiş/fatura kesiyordu. Bunun dışında nakit ya da kredi kartlı ödemelerde herhangi bir fiş/fatura müşteriye verilmiyordu. Yapılması gereken doğru davranış ise her binen müşteriye fiş/fatura verilmesiydi.

MÜŞTERİ FİŞİ KENDİSİ DOLDURUYORDU



Bazı taksiciler fiş bilgilerini doldurmayıp boş fişi müşteriye vererek kendisinin doldurmasını istiyordu.



NE AMAÇLANIYOR?



Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımının yaygınlaştırılmasıyla belge düzenine uyumun artırılması, kayıtlı ekonominin desteklenmesi ve kartla ödeme imkanlarının artırılması amaçlanıyor.



Bu kapsamda, taksicilere, mevcut taksimetrelerle bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti getirilecek.



31 ARALIK'A KADAR TAKILMASI GEREKİYOR



31 Aralık'a kadar belirli teknik özellikleri taşıyan, Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanmış birbiriyle bağlantılı çalışan ve yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanması gerekecek.



UYGULAMASI NASIL OLACAK?



Taksilerle ilgili düzenlemeler yeterli olmadığı ve denetlenmediği için uygulamalarda karışıklık yaşanabiliyor. Taksileri, taksi plaka sahibi, şoför ya da taksiyi galeriden kirayalan kiracı ve şoför kullanabiliyor. Taksi plakası kiralamak yasa dışı bir eylem olsa da bu işlem gerçekleştiriliyor.



Günümüzde taksinin elde ettiği gelire ilişkin vergi, ister kiracı olsun ister şoför olsun plaka sahibi olan mükellef tarafından ödeniyor.



Yeni sisteme geçilmesiyle birlikte şoförün kazancıdan, kiracının kazancıdan, plaka sahibinin kazancından verilmesi gereken vergiye ilişkin karışıklık olması bekleniyor.



KİM SORUMLU OLACAK?



Ticari taksilerin kiralanması gibi bir durum yasal değil. Kiralanan aracı yaklaşık 1 milyon liraya satan galeriler kanunen aracı plaka sahibi üstüne yapıyor. Böylece kiracının araç üzerinde hiçbir hakkı olmuyor. Bu nedenle aracın ve plakanın sahibi olan kişi vergiyi ödüyor.



NE KADAR VERGİ ÖDENİYOR?



Taksilerin elde ettikleri gelire göre ödedikleri vergiler düşük kalıyor. Ayrıca basit usule göre vergilendirildiklerinden dolayı bazı istisnalara tabi oluyorlar.



İTEO BAŞKANI AKSU: BASİT USUL DE GERÇEK USUL DE OLACAK



İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu konuya ilişkin olarak “Bakanlığın ve GİB’in bize sözlü ifadesi var olan ticari araçlar basit usulde devam edecek, el değiştirenler satılıp da yeni alınan ve vergi açılışı yapanlar gerçek usulde olacak.” dedi.



"KDV ORANLARI DEĞİŞECEK"



Ticari taksilerde vergi mükellefi olan taksi plakası sahibi gerekli vergileri ödüyordu. İTEO Başkanı Aksu esnafın mağdur edilmeyecek şekilde düzenleme yapılacağını söyledi. Aksu “Gerçek usuldeki vergi düzenlemesi de değişiyor. KDV oranlarını düzenleyecekler. STK’lardan TESK’ten, odalardan talepler topluyor. Esnafı mağdur etmeyecek şekilde düzenleme yapılacak.” ifadesini kullandı.

PLAKA KİRALAYANLAR NE YAPACAK?



Plaka kiralama yasal olmasa da galericiler kiralama yapıyor. Komisyonculuk olarak değerlendirilen kiralama işlemine yönelik olarak kiracı galericiden fatura isteme yöntemini kullanabilir. Buna ilişkin olarak Aksu “Yeni düzenlemeyle onlarda da değişiklik yapılacak” dedi.

YOLCULUK UCUZLAYACAK MI?



KDV oranlarının esnaf lehine güncellenmesi halinde yolcular da daha ucuza seyahat etme imkanına sahip olabilir.