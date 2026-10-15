Taksit sürelerinde yeni dönem. Bakanlık devreye girdi

Resmî Gazete'de bugün yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, Ticaret Bakanlığı 'na konut satışları dışındaki taksitli mal ve hizmet satışlarında taksit sürelerini belirleme ve ek sınırlamalar getirme yetkisi verildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile mevcut düzenlemede değişikliğe gidildi.

Buna göre Bakanlık, mal veya hizmet satışının ardından belirli bir ücret karşılığında borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği uygulamalar da dahil olmak üzere, kıymetli evrak düzenlenerek ya da düzenlenmeksizin gerçekleştirilen konut dışındaki taksitli mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme sürelerini belirleyebilecek. Bakanlık ayrıca bu alanda ilave sınırlamalar getirmeye yönelik kararlar alma yetkisine sahip olacak.

Yönetmeliğin ilgili maddesindeki üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralar ise yürürlükten kaldırıldı.

Düzenleme kapsamında Bakanlığın alacağı kararların internet sitesinde ilan edilmesi ve üst meslek kuruluşlarına gönderilmesi hükme bağlandı.