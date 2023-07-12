ntv.com.tr

Taksiye yüzde 100 zam talebi

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun imzasıyla İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı'na sunulan taksi ücret tarifelerine yüzde 100 zam talebinde bulunuldu. Teklifin UKOME toplantısında görüşülmesi bekleniyor.

Taksiye yüzde 100 zam talebi
Taksimetre oyunu: Taksiciler ücreti aplikasyonla deliyor

Taksimetre oyunu: Taksiciler ücreti aplikasyonla deliyor

Haberi Görüntüle

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun imzasıyla İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı'na iletilen İstanbul'da taksi ücret tarifelerine yüzde 100 zam talebinin 27 Temmuz'da gerçekleşecek UKOME toplantısında görüşülmesi bekleniyor.

Taksiye yüzde 100 zam talebi - 1

İstanbul'daki bazı taksiciler zam talebinin gerçekleşmesi gerektiğini belirtirken bazı vatandaşlar ise taksi ücretlerinin mevcut haliyle yüksek olduğunu ifade etti.

Taksimetre ücretlerine en son 7 ay önce zam yapıldığını ifade eden Aksu, "7 ayda ülke genelinde giderlerimize yüzde 100'ün üzerinde tarife değişiklikleri oldu. Zamlar yapıldı." dedi.

"TOPLU TAŞIMAYI BIRAKTILAR"

Komisyonun değerlendirmesinin ardından teklif için "İnşallah yüzde 100 oranında zam almış oluruz." diyen Aksu, taksinin toplu taşımadan ucuz olduğunu iddia etti.

Aksu, "İstanbul'da bütün vatandaşlar toplu taşımayı bıraktılar. Taksiyle ulaşımı tercih etmeye başladılar." dedi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...