Taksiye yüzde 100 zam talebi

İstanbul'daki bazı taksiciler zam talebinin gerçekleşmesi gerektiğini belirtirken bazı vatandaşlar ise taksi ücretlerinin mevcut haliyle yüksek olduğunu ifade etti.



Taksimetre ücretlerine en son 7 ay önce zam yapıldığını ifade eden Aksu, "7 ayda ülke genelinde giderlerimize yüzde 100'ün üzerinde tarife değişiklikleri oldu. Zamlar yapıldı." dedi.

"TOPLU TAŞIMAYI BIRAKTILAR"



Komisyonun değerlendirmesinin ardından teklif için "İnşallah yüzde 100 oranında zam almış oluruz." diyen Aksu, taksinin toplu taşımadan ucuz olduğunu iddia etti.



Aksu, "İstanbul'da bütün vatandaşlar toplu taşımayı bıraktılar. Taksiyle ulaşımı tercih etmeye başladılar." dedi.