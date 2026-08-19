Talepler aniden arttı, üretim fiyatları yüzde 15'e kadar yükseldi

Konuyla ilgili bilgi sahibi iki kişinin belirttiğine göre, Samsung Electronics, uzun süredir Tayvan merkezli yarı iletken çip üreticisi TSMC'nin hakimiyetinde olan yapay zeka çiplerindeki talebin kapasiteyi daraltması nedeniyle, bazı gelişmiş sözleşmeli çip üretim hizmetlerinin fiyatlarını yeni siparişler için yüzde 15'e kadar artırdı.

Hassas ticari konuları görüştükleri için anonim kalmak isteyen kaynaklar, Çinli müşterilerden gelen talebin özellikle güçlü olduğunu, ancak Samsung'un ABD'li müşterilerine hizmet vermek ve kendi çip üretimini desteklemek için kapasitesinin bir kısmını ayırmak zorunda olduğu için tüm siparişleri karşılayamadığını açıkladı.

Kaynaklardan biri, Çinli müşterilerin en yüksek fiyat artışını kabul edenler arasında olduğunu belirterek, ABD'nin Çin'e gelişmiş çip üretim ekipmanı ihracatına getirdiği kısıtlamaların yerel firmaların yurtdışı dökümhanelerine olan bağımlılığını nasıl artırdığını vurguladı.

ÇİP FİYATLARI BİRBİRİYLE YARIŞIYOR

Fiyat artışları, sektör tahminlerine göre 2022'den beri zarar eden Samsung'un dökümhane iş kolu için bir dönüm noktası anlamına geliyor. Yapay zeka sistemlerinde kullanılan bellek yongalarının fiyatlarındaki artışın etkisiyle Samsung rekor karlar açıklasa bile, bu bölüm Tayvanlı çip üreticisi ile arasındaki farkı kapatmakta zorlanıyordu.

Kaynaklara göre Samsung, Temmuz ayında SF4 olarak bilinen 4 nanometre üretim süreciyle üretilen çiplerin fiyatlarını artırdı.

Çin ve ABD'deki SF4 müşterileri için fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 10 ila yüzde 15 oranında artırılırken, TSMC'nin merkezi olan Tayvan'daki müşterilerde ise artış yüzde 5 ila yüzde 10 arasında oldu.

Ayrıca kaynaklar, 5 nanometrelik SF5 teknolojisiyle üretilen yonga levhalarının fiyatlarının yüzde 10 ila yüzde 15 oranında artarken, daha eski 8 nanometrelik teknolojisiyle üretilenlerin fiyatlarının da yaklaşık yüzde 10 oranında arttığını bildirdi.

Samsung, operasyonel konularla ilgili detay vermediği gerekçesiyle yorum yapmaktan kaçındı.

SAMSUNG'UN PAZARLIK GÜCÜ ARTTI

Araştırma şirketi Counterpoint'e göre, Samsung 2026 yılının ilk çeyreğinde küresel dökümhane gelirlerinin yüzde 7'sini elde ederken, TSMC'nin bu oranı yüzde 70'in üzerinde oldu.

Ancak, yapay zeka çiplerine olan talep, TSMC'nin en ileri teknoloji kapasitesinin büyük bir bölümünü meşgul etti. Samsung, bu yıl dökümhane gelirlerinin yarısından fazlasının gelişmiş süreçlerden kaynaklanmasını beklerken, yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem uygulamalarının ise 2025 sonlarında yüzde 15-20 aralığında olan payını yüzde 30'un üzerine çıkaracağını öngörüyor.

TSMC'nin üretimi devralmasıyla Samsung, fiyatları artırmak için daha fazla pazarlık gücüne sahip oldu.

Seul merkezli BNK Investment & Securities analisti Lee Min-hee, "TSMC kapasite sıkıntısıyla karşı karşıya kalıp fiyatları artırırken, müşteriler Samsung ve Intel gibi rakiplere yöneliyor ve bu da Samsung'un da fiyatlarını artırmasına yol açıyor" dedi.

Lee yaptığı açıklamasında, "Samsung fiyatlarını buradan itibaren artırırsa, dökümhane işi beklenenden daha önce, gelecek yıl gibi erken bir tarihte karlı hale gelebilir" dedi.

Şirketin faaliyetlerine yakın bir kaynağın belirttiğine göre, Samsung'un Güney Kore'deki Pyeongtaek fabrikasında bulunan SF4 üretim hattı, geçen yılın sonlarından beri tam kapasiteyle çalışıyor.

Söz konusu kaynak, üretim hattının Qualcomm gibi müşteriler için lojik devreleri ve Samsung'un kendi çok katmanlı yüksek bant genişliğine sahip bellek (HBM) çiplerinde kullanılan temel yongalar ürettiğini belirtti.

DÖKÜMHANE GELİRLERİ ARTABİLİR

Samsung, Temmuz ayında yaptığı açıklamada, fabrika kullanım oranının artması, üretim verimliliğinin yükselmesi ve fiyatlandırmanın istikrar kazanmasıyla dökümhane biriminin yakın gelecekte yeniden kârlılığa döneceğini öngördüğünü belirtmişti.

Ayrıca, ABD ve Çin'deki büyük müşterilere yapılan satışlardaki artışın ve HBM taban kalıplarına olan talebin, dökümhane gelirlerini yılın ikinci yarısında bir önceki yıla göre çift haneli yüzdelik puanlardan fazla artırmaya yardımcı olacağını belirtmişti.

Üretim verimliliğindeki iyileşmeler de Samsung'un müşteri kazanmasına yardımcı oldu.

Tesla ve Apple, geçen yıl Samsung ile çip üretim anlaşmaları imzalamıştı.

Samsung ayrıca Temmuz ayında Broadcom firması ile bir yapay zeka çipi üretim anlaşması duyurdu. Nvidia CEO'su Jensen Huang ise Mart ayında Samsung'un yeni yapay zeka çıkarım işlemcisini üreteceğini duyurdu.

Fiyat artışlarına aşina olan iki kaynaktan birinin söylediğine göre, Google ayrıca SF4 kullanarak çip üretmek için Samsung ile görüşmeler yapıyor.

Google yorum taleplerine herhangi bir yanıt vermedi.