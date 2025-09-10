Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi nedir? Emeklilik yaşı belli oldu, devletten yüzde 30 katkı

Bireysel Emeklilik Sistemi, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dönüyor. Orta Vadeli Program kapsamında birçok uygulama hayata geçirilecek. Bunlardan biri de Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi olacak. Çalışandan ve işverenden yapılacak kesintilerle yürütülecek sistem, emeklilikte destekleyici gelir sağlayacak.



"EMEKLİ AYLIKLARI DÜŞME EĞİLİMİNDE"



Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okan Güray Bülbül, "Buradaki amaç şu, sosyal güvenlik sistmeinde ne yazık ki emekli aylıkları düşme eğiliminde. Emeklilerin refahının korunması ve geçiminin sağlaması sosyal güvenlik sistemined yapılan değişiklikler ve aylık bağlanma oranlarındaki düşüşler nedeniyle yalnızca emekli aylıklarıyla sağlanamayabiliyor.Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi de adı üstünde bu emeklilik sistemini tamamlayıcı bir tasarruf programı olacak." dedi.



"KATILIM ZORUNLU OLACAK"



Bayram, "Yüzde 3'lük kesintinin bir önceki programda yer aldığı haliyle bu programda da yer alacağı varsayılıyor. Şu an için net bir kesinti rakamının programda yer almadığını söyleyebiliriz. Katılım zorunlu olacak fakat bunun devamında sistemde kalmanın inisiyatife bağlı olacağını tahmin ediyorum." ifadesini kullandı.



YÜZDE 30 DEVLET KATKISI İŞLETİLECEK



İşçi ve işverenden yapılan kesintilere Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki gibi yüzde 30 oranında devlet katkısı eklenecek.



10 YIL SİSTEMDE KALMA ŞARTI VAR, EMEKLİLİK YAŞI BELLİ OLDU



Çalışanların biriken primleri kullanabilmesi için en az 10 yıl sistemde kalması şart olacak. TES uygulamasından emekli olmak isteyen vatandaşlara söz konusu tarihe kadar ödedikleri primler dikkate alınarak maaş bağlanacak.



Emeklilik yaşı kadınlar için 58, erkekler için 60 olacak.



Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin 2026'nın ikinci çeyreğinde uygulamaya alınması bekleniyor.