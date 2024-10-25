Tank fabrikası için tarih belli oldu

Tank fabrikası ve ilk ALTAY tankının teslimi için tarih açıklandı.

Tosyalı Holding ve BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "Gelecek senenin sonuna doğru hem tank fabrikamız bütün birimleriyle bitmiş olacak hem de ilk tanklar üretilmiş olarak kuvvetlerimize teslim edilecek." dedi.



İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda açıklamalarda BULUNAN Tosyalı, Yerli motor projelerinin ulusal savunma sanayisinin bağımsızlığını bir adım daha öteye taşıdığını söyledi.



DENİZDE YERLİ MOTOR DÖNEMİ



Kara araçlarının güç gruplarında yakaladıkları başarıların deniz kuvvetlerinin de ilgisini çektiğini bildiren Tosyalı, şirkete BMC Marin motorunu üretme onurunun verildiğini söyledi.



Tosyalı, "Artık deniz araçlarımızda da yerli ve milli motorumuz ve güç gruplarımız kullanılmaya başlanıyor. Küçük ve orta boy motorlarla başlıyoruz." dedi.



"TANKTA SERİ ÜRETİM AŞAMASINDAYIZ"



ALTAY tankı için ürettikleri tank motoru hakkında da güncel bilgileri paylaşan Tosyalı, tank motoru üretme sürecinin büyük bir ihtiyaçtan ortaya çıktığını, yurt dışından tedarikte yaşanan sıkıntılar nedeniyle bu yöndeki çalışmaların başladığını aktardı.



Tosyalı, BMC POWER'in ilk kurulma sebebinin de bu olduğunu, o günden bu yana adım adım tank motorunun geliştirildiğini ifade etti.



ALTAY güç grubunun çok özel olduğuna vurgu yapan Tosyalı, "Dünyada bunu 6 veya 7 ülke üretebiliyor. Bunlardan bir tanesi biziz. Biz motorumuzu ürettik. Test merkezinde yoğun testlerden geçiyor. Geçtiğimiz yıl ilk 2 tankımızı verdik. Kara Kuvvetlerimiz onu test ediyor. Bütün test aşamalarından sorunsuz geçti. Şimdi seri üretim aşamasındayız. Ankara'daki tank fabrikası yatırımımız da son hızla devam ediyor. Gelecek senenin sonuna doğru hem tank fabrikamız bütün birimleriyle bitmiş olacak hem de ilk tanklar üretilmiş olarak kuvvetlerimize teslim edilecek."



Tosyalı, kendi güç gruplarının test aşmaları tamamlana kadar ilk tanklarda Kore güç gruplarının yer alacağını anlattı