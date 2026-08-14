Tankerler sinyal kapatıyor, petrol fiyatlarında son durum

WTI ham petrol , bir önceki seansta düşüş gösterdikten sonra varil başına 81 dolara, Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol ise 86 dolara yakın işlem gördü.

Yatırımcılar, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için yapılan diplomatik çabaları izlerken bekleme ve gözlem moduna geçti. Süregelen çıkmaza rağmen, ham petrol Basra Körfezi'nden akmaya devam ediyor. Bazı tankerler transponderlerini kapatarak seyrediyor, ancak Hürmüz'de seyreden gemiler sürekli tehditlere maruz kalıyor. ABD ayrıca, şu anda su yolundan günde 9 milyon varile kadar petrolün geçtiğini iddia ederken, ABD güçlerinin tankerlere eşlik etme kapasitesi de artmaya devam ediyor.

Talep tarafında ise, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) bu hafta küresel petrol talebi görünümünü düşürerek, uzun süreli çatışmaların ve yüksek fiyatların tüketimi giderek daha fazla etkilediği konusunda uyardı. OPEC de 2026 küresel petrol talebi büyüme tahminini günde 580 bin varile düşürerek, üst üste dördüncü kez aşağı yönlü revizyon yaptı.