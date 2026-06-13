Tanzanya'ya lokomotif ihracatı

Türkiye 'nin ilk yerli manevra lokomotifinin ihracatına başlanıyor. Tanzanya , Türkiye'den "DE 10000 Manevra Lokomotifi" satın alacak.

Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 'ndan geldi.

Bakan Uraloğlu, "Yaptığımız yatırımlarla demiryollarımızda yerli ve milli araçlarımızın kullanımını her geçen gün artırıyoruz. Bununla birlikte yalnızca ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamakla yetinmiyor, geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz demiryolu araçlarını uluslararası pazarlara da sunuyoruz. Türk mühendisliği ve işçiliğinin ürünü olan araçlarımızın yurt dışında tercih edilmesi bizler için büyük bir gurur kaynağıdır." diye konuştu.

Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi ile TÜBİTAK ortaklığında üretilen lokomotiflerin satışının Türkiye için önemli olduğunu söyledi.

Bakan Uraloğlu "Yerli ve milli demiryolu araçları vizyonumuz sayesinde Türkiye kendi lokomotiflerini üreten ve ihraç eden bir konuma ulaştı." dedi.

Uraloğlu, proje için TÜBİTAK ortaklığında üretilen bin beygir üzeri, ilk yerli dizel motorunun da bu lokomotiflerde kullanıldığını belirtti.