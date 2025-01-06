Tapuda parmak izi dönemi başladı

Tapu işlemlerinde çipli kimlik kartı ve parmak izi ile doğrulama dönemi başladı. Uygulama ile tapuda sahteciliğin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Tapuda parmak izi dönemi başladı

işlemlerinde yeni yıldan itibarıyla kartı zorunluluğu başladı.

Edirne'de hayata geçirilen uygulama ile işlemlerde çiplik kimlik kartı ve parmak izi ile doğrulaması yapılıyor.

Elektronik kimlik doğrulama sistemi ile sahteciliğin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Tapu işlemi sırasında yeni çipli kimlik kartı cihaza yerleştiriliyor, işlem yaptıracak vatandaştan parmak izi alınıyor.

Elektronik kimlik doğrulama sistemine verilen bilgiler ile İçişleri Bakanlığı bünyesindeki bilgiler karşılaştırılıyor.

Böylece işlem yapmak isteyen kişinin doğru kişi olup olmadığı sistemden anında teyit ediliyor.

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