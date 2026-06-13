TAREKS kriterlerinden geçemeyen ürünlerin ihracatına izin çıkmadı

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Hakkı Karabörklü, ithal ve ihraç edilen milyonlarca ürünün denetim ve analiz sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karabörklü, Türk Malı imajının yurt dışında da korunmasına büyük önem verildiğini, bu çerçevede Avrupa Birliği standartlarına da uygun teknik düzenlemeler yapıldığını vurguladı.

Karabörklü, 2026 yılının ilk çeyreğinde, ithalat ve ihracat denetimlerinin risk esaslı olarak elektronik ortamda yapılmasına imkan veren dijital uygulama TAREKS’e yapılan, sanayi ürünleri ithalatı başvurularının yüzde 10,4’ünün fiili denetime tabi tutulduğunu belirtti.

"EN FAZLA GÜVENSİZ ÜRÜN OYUNCAKLAR"

Karabörklü, denetim kapsamında olmayan ürünlerde uygunsuzluk oranlarının çok daha yüksek olduğunu, bazı ürün gruplarında yüzde 70’in üzerinde uygunsuzluk bulunduğunu kaydetti.

Karabörklü, "2026 ilk yarısı itibarı ile denetimlerimizde en fazla güvensiz ürün bulduğumuz ürün grupları oyuncaklar, araç parçaları ve tüketici ürünleridir. Özellikle oyuncaklar grubunda yüzde 4’e varan uygunsuz ürün oranı bizlere çocuklarımıza ulaşan ürünler de daha fazla denetim yapmamız gerektiğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRK TARIM ÜRÜNLERİNİN İMAJININ KORUNMASINA KATKI"

Karabörklü, TAREKS ile geleneksel Türk tarım ürünlerinin de yurt dışındaki güçlü imajının korunması, kalitesinin ve rekabet gücünün artırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Karabörklü, 2026 yılının ilk çeyreğinde TAREKS’e yapılan 74 milyar dolarlık 127 bin ihracat başvurusundan riskli bulunan yüzde 26’sının denetlendiğini söyleyerek "Denetlenen ürünlerin yüzde 4,2’si uygunsuz bulunarak Türk tarım ürünlerinin yurt dışındaki kalite imajının korunmasına katkı sağlanmıştır." dedi.