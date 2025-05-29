Tarife belirsizliğine rağmen durmuyor! Nvidia hisseleri yine arttı

Yapay zekaya yönelik küresel ilgi, ABD merkezli teknoloji devi Nvidia’nın gelirlerinde tarihi bir sıçrama yarattı. Şirket, 2025’in ilk çeyreğinde çip satışlarında yüzde 69’dan fazla artış bildirirken, CEO Jensen Huang, yapay zeka altyapısına olan talebin “inanılmaz derecede güçlü” olduğunu belirtti.



Nvidia’nın gelişmiş çipleri, dünya genelinde AI sistemlerinin temel yapı taşlarından biri haline geldi. Şirketin veri merkezi iş kolundaki satışları da yıllık bazda yüzde 73 büyüdü.



TRUMP POLİTİKALARI, ÇİN SATIŞLARINI KISITLADI



Nvidia, Çin’e özel olarak ürettiği H20 yongalarının satışına getirilen sınırlamalar nedeniyle 4,5 milyar dolarlık maliyetle karşı karşıya kaldı. Şirket, bu zararın ilk öngörülerden düşük olmasına rağmen, yeni ihracat kontrolleri ve tarifelerin tedarik zincirini daha karmaşık ve maliyetli hale getirdiğine dikkat çekti.



CEO Huang, ABD’nin Çin’e yönelik ihracat kısıtlamalarını “başarısızlık” olarak nitelendirdi ve bu politikaların Amerikan şirketlerine zarar verdiğini savundu.



YENİ HEDEF ORTADOĞU



Ticaret politikalarındaki belirsizlikler Nvidia’yı ABD’deki üretimi artırmaya yönlendirirken, şirket aynı zamanda Körfez ülkelerinden gelen taleple yeni pazarlara da açılıyor.



CEO Huang, bu ayın başlarında Başkan Donald Trump ile birlikte Orta Doğu’yu ziyaret etti ve Suudi Arabistan’da yüz binlerce yapay zeka çipinin satışı için anlaşmalar yaptıklarını duyurdu.



Financial Times’ın haberine göre, Trump yönetimi ABD’li çip yazılım tedarikçilerinin Çinli firmalara ürün satışını durdurmalarını istedi. Bu adımın, Çin’in Nvidia ile rekabet edebilecek düzeyde gelişmiş çip üretmesini zorlaştırmayı amaçladığı belirtildi.



Emarketer analisti Jacob Bourne, Çin’e yönelik kısıtlamaların Nvidia’nın hakimiyetini sürdürmesini zorlaştırabileceğini belirterek, “Şirket giderek karmaşıklaşan jeopolitik, ekonomik ve rekabetçi bir ortamda yolunu bulmak zorunda” dedi.

