Tarife gerilimi sürüyor: Hindistan ve ABD'den ticaret anlaşması görüşmeleri

Hindustan Times'ın haberine göre, Bakan Goyal, katıldığı bir programda ABD-Hindistan arasındaki tarife gerilimine ilişkin konuştu.



Goyal, tarifelerdeki artışa rağmen ikili ticaret anlaşması için ABD ile görüşmeleri sürdürdüklerini belirtti.



ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, ABD'nin Hindistan ile çok az ticaret yapmasına rağmen ülkenin kendileriyle çok büyük miktarda iş yaptığını belirterek, "Şimdi tarifelerini sıfıra indirmeyi teklif ettiler ama artık geç. Bunu yıllar önce yapmalıydılar." ifadelerini kullanmıştı.



Trump'ın, temmuz sonunda Hindistan'a "Rus petrolü aldığı" gerekçesiyle yüzde 25'in üzerine ilave yüzde 25 daha tarife uygulama kararı almasının ardından iki ülke arasındaki tarife gerilimi tırmanmıştı.

