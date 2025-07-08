Tarifeler altını olumsuz etkiledi

Altın, güvenli liman metaline olan talebi azaltabilecek potansiyel ticaret anlaşmalarına yönelik umutlarla Salı günü ons başına 3 bin 330 dolar civarına düştü. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social'da 14 ülkenin liderlerine hitaben yüzde 25 ila yüzde 40 arasında değişen gümrük vergileri tehdidinde bulunan mektuplar yayınladı. Ancak, Trump'ın bu tarifelerin yanı sıra çoğu ticaret ortağına yönelik kapsamlı “karşılıklı” tarifelerin uygulanmasını 9 Temmuz'dan 1 Ağustos'a erteleyen ve ülkelere bir anlaşmaya varmaları için yaklaşık dört hafta ek süre tanıyan bir kararname imzalamasıyla piyasadaki korkular bir nebze hafifledi.



Geçtiğimiz hafta açıklanan güçlü ABD istihdam raporu, yavaşlayan ABD ekonomisine ilişkin endişeleri hafifletti ve Temmuz ayında Federal Rezerv'in faiz indirimine gideceğine ilişkin beklentileri azalttı. Yatırımcılar şimdi Fed'in politika görünümüne ilişkin daha fazla bilgi edinmek için Çarşamba günü açıklanacak olan Haziran ayı FOMC toplantı tutanaklarını bekliyor.



ONS ALTIN



Ons altın güne 3341 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3327 dolar, en yüksek de 3345 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3335 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 4286 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4280 lira, en yüksek de 4302 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4292 liradan alıcı buluyor.