Tarifeler Bunge'nin karını düşürdü

Bunge Global'in, gümrük tarifesi belirsizliğinin talep üzerindeki etkisiyle ilk çeyrekte kârının beklenenden daha az azaldığını gördü.



Louis merkezli tüccar yaptığı açıklamada, Mart ayında sona eren üç aylık dönemde bazı kalemler hariç kazancın bir önceki yıla göre %40 düşüşle hisse başına 1,81 dolar olduğunu söyledi. Bu rakam Bloomberg tarafından derlenen analist tahminlerinin ortalamasını 1,35 $ aştı.



ABD'nin gümrük vergisi ve biyoyakıt politikalarına ilişkin belirsizlik, tahıl ticareti ve işlemesini sekteye uğratarak sektör genelinde kârları aşındırdı. Sonuçlar, alıcılara daha düşük stoklarla çalışma konusunda güven veren ve tüccarların pazarlık gücünü azaltan bol mahsul arzından da etkilendi.



İcra Kurulu Başkanı Greg Heckman yaptığı açıklamada, "İlk çeyrekte talep ve çiftçi faaliyetlerindeki tarifeye bağlı zamanlama değişikliklerinden faydalandık ve mevcut piyasa ortamına rağmen uygulamaya devam etme yeteneğimize güveniyoruz" dedi.



Bunge, tüm yıl için hisse başına 7,75 dolar kazanç beklentisini teyit etti.



Şirket, Glencore Plc destekli Viterra'nın satın alınması için önerilen düzenleyici onayın son aşamasında olduğunu ve "alındıktan sonra hızlı bir şekilde kapatmaya hazır olduğunu" söyledi.