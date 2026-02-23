Tarifeler dolara değer kaybettirdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Yüksek Mahkeme'nin "karşılıklı" gümrük vergilerini iptal etmesinin ardından küresel gümrük vergilerini yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarmayı planladığını açıklamasıyla dolar endeksi Pazartesi günü 97,5'in altına düşerek geçen haftaki kazanımlarını sildi.

Bu arada, Avrupa'nın ticaret sorumlusu Pazar günü ABD ile bir ticaret anlaşmasının onaylanmasını askıya almayı önereceğini söylerken, Hindistan Washington ile geçici bir anlaşmayı sonuçlandırmak için müzakereleri erteledi.

Bununla birlikte, ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Çin, AB, Japonya ve Güney Kore de dahil olmak üzere kilit ortaklarla yapılan ticaret düzenlemelerinin yürürlükte kalacağını söyledi.

Piyasalar başlangıçta Cuma günkü mahkeme kararını memnuniyetle karşıladı, ancak Trump'ın sonraki adımlarına ilişkin artan belirsizlik, daha düşük gümrük vergisi oranlarından ve olası geri ödemelerden elde edilebilecek potansiyel faydaları gölgede bıraktı.

Dolar, yabancı yatırımcılar ABD varlıklarına olan maruziyetlerini azalttıkça, Washington'daki politika belirsizliğinin arttığı dönemlerde genellikle zayıflar.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 43,8218 liradan başladı. Gün içinde en düşük 43,8218 lira, en yüksek de 43,8453 lira seviyesini gördü. Şu sıralar 43,8330 liradan alıcı buluyor.