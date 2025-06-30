Tarih verildi! AK Parti'den en düşük emekli maaşı açıklaması

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığı için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

En düşük emekli aylığının artırılıp artırılmayacağının sorulması üzerine Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le görüşmeler yaptıklarını bildirdi.

EMEKLİ MAAŞINA ZAM İÇİN GÖZLER 3 TEMMUZ'DA



Bu konudaki etki analizi için bilgi istediklerini ifade eden Güler, 3 Temmuz'da TÜİK verilerinin açıklanmasıyla memurlara, emeklilere yönelik enflasyon farkının ortaya çıkacağını belirtti.

En düşük emekli aylığının 14 bin 469 lira olduğunu anımsatan Güler, bu rakamın 3 milyon 716 bin emekliyi ilgilendirdiğini aktardı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Güler, "Etki analizleriyle rakamları, oranları değerlendireceğiz. Kanun teklifimiz tahmin ediyorum perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Rakam açıklandıktan sonra, değerlendirmemizi son kez yapıp rakamı netleştireceğiz. Düzenleme bu teklife eklenecek." dedi.