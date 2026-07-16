Tarihi halka arzdan sonra SpaceX hisselerinde sert düşüş

SpaceX 'in hisse senedi fiyatı, geçen ayki Wall Street halka arzından bu yana ilk kez 135 dolar olan listeleme fiyatının altına geriledi.

The Telegraph 'in haberine göre, Elon Musk 'ın roket şirketinin hisseleri Pazartesi günü hisse başına 132 dolar ile tüm zamanların en düşük seviyesine gerileyerek son bir aydaki sert düşüşünü sürdürdü.

SpaceX hisseleri, şirketin piyasa değerini 1,77 trilyon dolara çıkararak bugüne kadarki en büyük halka arzı gerçekleştirdikten sonraki hafta boyunca hızla yükselmişti.

Dünyanın dört bir yanındaki bireysel yatırımcıların şirkete yatırım yapma isteğiyle birlikte, hisse senedi fiyatı yoğun bir işlem hacmiyle daha da arttı. SpaceX hisseleri 17 Haziran'da hisse başına yaklaşık 214 dolara kadar yükselmişti.

Ancak, hisseler o zamandan beri yüzde 38'den fazla değer kaybetti ve Teksas merkezli şirketin değerinden 800 milyar dolardan fazla bir kayıp yaşandı.

SpaceX'in hisse fiyatı daha sonra New York Borsası'ndaki Çarşamba günkü işlem seansının sonunda 135 doların biraz üzerine çıkarak toparlandı.

SpaceX'te yüzde 42 hissesi bulunan Musk, şirket borsaya girdiğinde trilyoner olmuştu. Ancak SpaceX'in düşüşüyle ​​birlikte toplam serveti yaklaşık 861 milyar dolara geriledi.

Çoğu gözlemci, SpaceX'in düşen hisse fiyatının, hızlı getiri elde etmeyi amaçlayan ilk yatırımcıların hisselerini nakite çevirmesiyle şirkete olan ilginin azalmasından kaynaklandığına inanıyor.

MUSK'IN POLİTİK GÖRÜŞLERİNİN HİSSELERDEKİ ETKİSİ

Hisse senedinin halka arz fiyatının altına düşmesi, Musk'ın Çarşamba günü sosyal medya platformu X'te yaptığı bir paylaşımda Fransa'nın eski cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen'in "Fransa'nın son umudu" olduğunu söylemesinin ardından geldi.

Musk, daha öncesinde desteğini belirttiği aşırı sağcı popülist bir lider olarak tanınan Le Pen'in gelecek yıl yapılacak seçimlerde merkezci cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yerini almak için yarışa resmen yeniden girmesinden bu yana ilk kez Fransa siyasetine ilişkin görüşlerini vurguladı.

Son yıllarda Avrupa siyasetine sık sık müdahil olan ve aşırı sağcı politikacıları destekleyen Elon Musk, Keir Starmer'ı defalarca eleştirdi ve Restore Britain lideri Rupert Lowe'a destek verdi. Geçen yıl Şubat ayında, Almanya seçimlerinde ikinci olan Almanya için Alternatif (AfD) partisinin eş lideri Alice Weidel'i de tebrik etmişti.

ÇİP ÜRETİCİLERİ DE DÜŞÜŞTEN PAYINI ALDI

SpaceX'in hisse fiyatındaki düşüş, çip üreticilerinin genelinde yaşanan satış dalgasıyla aynı zamana denk geldi. Bu durum, Çarşamba günü Amerika'nın en büyük çip üreticilerinin hisselerinde keskin düşüşlere yol açtı; Micron Technology hisseleri yüzde 7'den fazla, Intel hisseleri ise yüzde 5 oranında değer kaybetti.

Güney Koreli çip üreticileri de düşüşten payını aldı. SK Hynix hisseleri yüzde 10, Samsung Electronics hisseleri ise yüzde 9 oranında değer kaybetti.

Bank of America'nın Çarşamba günü yayınladığı fon yöneticileri anketine göre, yatırımcılar olası bir yapay zeka balonuna ilişkin risklere karşı kendilerini korumak için bu ay teknoloji şirketlerine olan yatırımlarını azalttılar.