Tarihi rekor. Altın 5 bin dolara yaklaştı, gümüş 100 doları aştı

Küresel piyasalarda değerli metallerde yükseliş hız kesmeden sürüyor. Altın, ons başına 4 bin 988 dolarla yeni rekorunu test ederek 5 bin dolarlık psikolojik eşiğe yaklaştı. İç piyasada ise gram altın 7 bin lirayı gördü, yılbaşından bu yana yükseliş yüzde 16’yı aştı.

Gümüş de sert yükselişe eşlik etti. Cuma günü yüzde 5 artan gümüş, ilk kez ons başına 100 doların üzerine çıktı. Haftalık kazanç yüzde 15’e, yılbaşından bu yana yükseliş ise yüzde 40’a yaklaştı. Son bir yıldaki artış yüzde 200’ü aştı.

Analistler, altın ve gümüşteki rallinin arkasında jeopolitik gerilimler, ABD’de faiz indirimi beklentileri ve zayıflayan doların bulunduğunu belirtiyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a doğru ilerleyen Amerikan filosuna ilişkin açıklamaları da güvenli liman talebini artırdı. Bu gelişmelerle birlikte altın, gümüş ve platin gibi kıymetli metallerde rekor seviyeler takip edildi.

Uzmanlara göre özellikle gümüşte arz açığı ve rafinasyon kapasitesini artırmada yaşanan zorluklar yükselişi destekleyen temel unsurlar arasında yer alıyor. Ancak bazı analistler, sert yükselişin ardından kâr realizasyonlarının gündeme gelebileceğine dikkat çekiyor. BNP Paribas Kıdemli Emtia Stratejisti David Wilson, kasım ayı sonundan bu yana yatırımcı kaynaklı rallinin oldukça hızlı ve agresif ilerlediğini vurgulayarak, fiziki piyasada gözlenen gevşemenin kâr satışlarını öne çekebileceğini söyledi.

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen de yatırımcıları temkinli olmaya çağırdı. Ergezen, “Bu zamana kadar altın için verilen hedeflerin büyük bölümü aşıldı. Burada hedef vermekten ziyade trendi takip etmek önemli. Destekler kırılırsa kâr satışına geçilmeli.” dedi. Ergezen, destek seviyelerinin korunması halinde ise momentumun izlenmesi gerektiğini ve yükselişin nerede sonlanacağının öngörülmesinin zor olduğunu vurguladı.