Tarihi veri sızıntısı: 10 milyar farklı parola Darkweb'de yayınlandı

Tarihteki en büyük şifre sızıntısı geçtiğimiz hafta meydana geldi.

Önde gelen bir bilgisayar korsanlığı forumunda "RockYou2024" olarak adlandırılan bu sızıntı, 10 milyara yakın benzersiz şifreyi düz metin halinde derleyerek paylaştı.

45 GB BOYUTUNDA ŞİFRE DOSYASI İFŞA EDİLDİ

Dünya çapındaki sızıntılardan elde edilen yaklaşık 10 milyar parolanın yer aldığı veri seti 45 GB büyüklüğünde. Bu veri seti, çevrimiçi ve çevrimdışı hizmetlerden internete bakan kameralara ve endüstriyel donanıma kadar geniş bir yelpazeyi içeriyor.