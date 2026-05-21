Tarihin en büyük halka arzı olabilir. SpaceX borsaya hazırlanıyor

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk 'ın Üst Yöneticisi (CEO) olduğu uzay ve havacılık şirketi Space Exploration Technologies Corp ( SpaceX ), halka arz başvurusunda bulundu. 75 milyar dolarlık kaynak toplama hedefi gerçekleşirse işlem, tarihin en büyük halka arzlarından biri olabilir.

Şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunduğu belgede, hisselerin Nasdaq borsasında "SPCX" sembolüyle işlem görmesinin planlandığı aktarıldı.

Şirketin iki farklı hisse yapısına sahip olacağına işaret edilen belgede, "A grubu" hisselerin halka açık olacağı ve hisse başına 1 oy hakkı tanıyacağı, Musk'ın ise hisse başına 10 oy hakkı bulunan "B grubu" hisselerinin büyük çoğunluğunu elinde tutacağı görüldü.

Bu sayede Musk, halka arzdan sonra da şirketin kontrolünü elinde bulundurmaya devam edebilecek.

Halka arza liderlik ve aracılık eden finans kurumlarına da yer verilen belgede, bunlar arasında Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America Securities, Citigroup ve JPMorgan gibi büyük yatırım bankaları yer aldı.

Belgede, şirketin iş modeli, finansal durumu, risk faktörleri ve elde edilecek gelirlerin nerede kullanılacağına dair kapsamlı bilgiler de paylaşıldı.

Belgeler, SpaceX ’in uydu internet hizmeti Starlink’in şirketin ana gelir kaynağı haline geldiğini gösterdi. Starlink’in 2025 gelirleri yıllık bazda yaklaşık yüzde 50 artarak 11,4 milyar dolara yükseldi. Şirketin faaliyet kârı ise 4,4 milyar dolar oldu.

Yapay zeka bölümü ise, xAI ve X platformunu kapsıyor. Bu segment 2025’te 3,2 milyar dolar gelir elde etti ancak yapay zeka eğitim veri merkezlerine yapılan büyük yatırımlar nedeniyle 6,4 milyar dolar faaliyet zararı yazdı. Yalnızca yapay zeka segmentinin sermaye harcamaları 2025 yılında 12,7 milyar dolara ulaştı. 2026’nın ilk çeyreğinde ise bu rakam 7,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.