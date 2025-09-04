Tarihinin en büyük üçüncü ikramiyesi: Powerball 1,7 milyar dolara yükseldi

Multi-State Lottery Association’ın açıklamasına göre, Çarşamba günkü çekilişte altı sayının tamamını tutturan çıkmadı. Böylece Powerball ikramiyesi 1,7 milyar dolara fırladı.

Kazanan numaralar 3, 16, 29, 61, 69 ve kırmızı Powerball 22 oldu. Power Play çarpanı ise 2 olarak açıklandı.

Yeni ikramiye, Powerball ve ABD piyango tarihindeki en büyük üçüncü ikramiye konumunda. Rekor, 2022’de kazanılan 2,04 milyar dolarlık ikramiyeye ait. Onu 2023’teki 1,765 milyar dolarlık büyük ödül takip ediyor. Her iki ikramiye de Kaliforniya’dan talihlilere gitmişti.

42 ÇEKİLİŞTE KİMSE KAZANAMADI

Cumartesi yapılacak çekiliş, Powerball’un en uzun kazanan çıkmayan serisini de eşitlemiş olacak. En son büyük ikramiye 31 Mayıs’ta Kaliforniya’da kazanılmıştı. O günden bu yana 42 çekilişte kimse altı numarayı tutturamadı.

1,7 milyar dolarlık ödül, 30 yıl boyunca taksitler halinde ödeniyor. Kazanan isterse yaklaşık 770 milyon dolarlık tek seferlik ödeme seçeneğini de tercih edebiliyor. Her iki senaryoda da vergiler hariç tutuluyor.

Kazanma ihtimali ise değişmedi: Büyük ikramiyeyi kazanma şansı yaklaşık 292,2 milyonda 1. Biletler oyun başına 2 dolara, 45 eyalette, Columbia Bölgesi’nde, Porto Riko’da ve ABD Virjin Adaları’nda satılıyor.