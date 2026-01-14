Tarihte bir ilk. Çin'in dış ticaret fazlası 1 trilyon doları aştı

Çin, 2025 yılında 1,2 trilyon dolarla dünyanın bugüne kadarki en büyük ticaret fazlasını kaydetti. Bu rakam, 2024’e kıyasla yüzde 20 artış anlamına geliyor.

ABD’nin gümrük vergileriyle kurduğu baskıya rağmen Pekin, ihracatını ABD dışındaki pazarlara yönlendirerek yılı güçlü kapattı.

ABD'YE İHRACAT DÜŞTÜ, DÜNYAYA ARTTI

Çinli şirketler, ABD’li tüketiciler yerine Güneydoğu Asya, Afrika ve Latin Amerika gibi yükselen pazarlara ağırlık verdi. Bu süreçte Çin’in ABD’ye ihracatı 2025’te bir önceki yıla göre yüzde 19,5 geriledi. Buna karşın toplam ihracat artışı sürdü.

Pekin yönetimi, özellikle elektrikli araçlar, lityum piller ve güneş panelleri gibi stratejik sektörlerdeki performansı dayanıklılığın göstergesi olarak sunuyor.

ÇİN HANGİ ÜLKELERE NE KADAR İHRACAT YAPTI?

Verilere göre yüksek teknolojili ürün ihracatı yüzde 13 artarken elektrikli araçlar ve lityum pillerin ihracatı yüzde 27 yükseldi.

Bölgesel dağılımda ise Afrika’ya ihracat yüzde 26, Asya ülkelerine yüzde 14, Avrupa Birliği’ne yüzde 9 ve Latin Amerika’ya yüzde 8 arttı.

Bu tablo, birçok ülkede düşük maliyetli Çin ürünlerinin yerli sanayileri zorladığı endişesini güçlendirdi.

ABD'NİN ÇİN MALLARINA UYGULADIĞIMI TARİFELER

Öte yandan 2024 boyunca karşılıklı tarife artırımlarıyla tırmanan gerilim, ekimde Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında varılan ateşkesle kısmen yatıştı. Anlaşma, Çin mallarına yeni tarifeleri yüzde 20’ye düşürdü. Yıl içinde tarifeler kısa süreliğine yüzde 145’e kadar çıkmıştı.

Ateşkes sürerken Trump, İran’la iş yapan ülkelere yüzde 25 ek tarife uyarısı yaptı. İran’ın önemli ekonomik ortaklarından olan Çin’in bu adım nedeniyle yeniden baskı görmesi olasılığı konuşuluyor.