Tarım dışı istihdamdan zayıf performans

ABD'de tarım dışı istihdam ekim ayında 12 bin kişi ile beklentilerin oldukça altında yükseldi.

Beklenti istihdamın 113 bin artması yönündeydi.

Ülkede işsizlik oranı beklentilere paralel yüzde 4,1 olarak açıklandı.

Bu rakam, Aralık 2020'den bu yana en düşük istihdam artışı olarak kaydedildi.



İstihdam, eylül ayında 223 bin artış yönünde revize edilmişti.



Piyasalarda istihdam verilerinin zayıf performansı pozitif karşılandı.



Düşüşte Helene ve Milton kasırgaları ile Boeing ve otellerdeki grevler etkili oldu.



Ons altın yüzde 0,5 artışla 2 bin 758 doları gördü.



10 yıllık Hazine tahvil getirileri yüzde 4,255'e geriledi.