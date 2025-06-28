Tarım Ekosistemi Buluşması İstanbul'da

Ziraat Bankası tarafından düzenlenen 4. Tarım Ekosistemi Buluşması, bugün (28 Haziran Cumartesi) İstanbul’da gerçekleştirilecek. Tarım sektörünün tüm paydaşlarını buluşturacak etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar’ın da konuşma yapacağı programda, tarımın geleceğine dair önemli başlıklar ele alınacak.



Bu yılki buluşmanın ana teması “Nesilden Nesile Tarımda Aile” olacak. Aileden aktarılan bilgi birikimi ve üretime katkının yanı sıra “Tarımda Kooperatifçilik ve Kırsal Kalkınma” ile “Türkiye'nin İklim Değişikliği ve Tarımsal Üretimin Adaptasyonu” gibi kritik konular da gündemde olacak.

