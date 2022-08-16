Tarım kredi cirosunu 7 kat artırdı

Tarım Kredi'den yapılan açıklamada, 15 Ağustos Pazartesi itibarıyla 1400 satış noktasında 30'un üzerinde temel tüketim ürününde indirimli satışlara başladığı anımsatıldı.

Tarım Kredi'nin, indirimli satış kampanyasının ilk gününde yaklaşık 7 kat ciroya ulaştığı aktarılan açıklamada, "İndirimin uygulanmaya başlandığı ilk gün, vatandaşlar kampanyaya büyük teveccüh gösterdi." ifadesine yer verildi.



Açıklamada, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin hem üreticilerin hem de tüketicilerin beklentilerini karşılarken ülke ekonomisine ve vatandaşların bütçesine katkı sağlama bilinciyle hareket ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Tarım Kredi Kooperatif Marketleri gelecek dönemlerde de imkan ve fırsatları kullanarak yeni indirim kampanyalarını kamuoyuyla paylaşmaya devam edecek. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri olarak enflasyonla mücadele kapsamında gerçekleştirdiğimiz indirim kampanyamıza göstermiş oldukları ilgiden dolayı tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Türkiye'nin en büyük çiftçi ailesi olarak, vatandaşlarımızın bu ilgisine layık olmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."

Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından indirim uygulanacak ürünler şunlar olacak:



“Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi”