Tarım ÜFE'ye kiraz damga vurdu

Yaşanan don olayları sonrasında kıt durumdaki meyvelerin fiyatları her geçen gün artıyor. Üreticilere de maliyetler tarafında etkisi oluyor.



Dünyanın en büyük kiraz üreticilerinden olan Türkiye'de halkın büyük kısmı kiraza erişemedi ve olan kirazlar da kısa sürede tükenerek tezgahlardaki yerlerini başka meyvelere bıraktı.



Tarım-ÜFE'de (2020=100), 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 18,82 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 33,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,31 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,46 artış gerçekleşti.



Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 19,98 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,50 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 5,25 artış gerçekleşti.



Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 0,22 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 51,08 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,19 azalış gerçekleşti.