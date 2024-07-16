Tarım üretici fiyatlarında artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) verilerini açıkladı.



Buna göre endeks, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,95, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 21,91, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,58 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 61,49 artış gösterdi.



Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,99, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,59, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 2,17 artış gerçekleşti.



Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 9,72, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,01 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 4,23 azalış görüldü.



Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 6 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.



Yıllık bazda en az artan grup yüzde 8,3 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu. Yıllık artışın az olduğu diğer alt gruplar ise yüzde 31,69 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar, yüzde 33,61 ile lifli bitkiler olarak sıralandı. Buna karşılık, yıllık artışı yüksek alt gruplar ise yüzde 156,24 ile yağlı meyveler ve yüzde 87,13 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler oldu.



Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 11 alt grup daha düşük, 2 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.



Bir önceki aya göre en fazla düşüş gösteren grup eksi yüzde 22,7 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler, eksi yüzde 14,44 ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu. Buna karşılık, aylık artışı en yüksek alt gruplar yüzde 17,52 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, yüzde 4,3 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler olarak kayıtlara geçti.