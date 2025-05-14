Tarım ve Orman Bakanlığı paylaştı! 7 sucuk markası daha ifşa oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini tehlikeye atan firmaları bir kez daha kamuoyuyla paylaştı. Güncellenen Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar Listesi ile Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi yayımlandı. Açıklanan ürünlerde yapılan denetimlerde birçok hileli ve sağlıksız içeriğe rastlandı.



Listede dikkat çeken ürünler arasında sucuk ve kıyma harçlarında kanatlı eti ve sakatat, süt ürünlerinde ise bitkisel yağ, nişasta ve natamisin bulunduğu tespit edildi. Özellikle bazı restoranlarda pide ve lahmacun harçlarında da bu tür taklit ve tağşiş işlemlerinin yapıldığı bildirildi.



Bazı firmaların ürettiği peynir ve tereyağlarında hayvansal yağ yerine tohum yağı ve nişasta kullanıldığı, çeşitli baharatlarda ise yabancı madde bulunduğu ortaya çıktı.



KIRMIZI LİSTEYE YASAKLI BOYA KATKISI



Bakanlığın güncellediği Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi’nde ise kullanımı yasak olan gıda boyası içeren ürünler yer aldı. Özellikle kajun çeşnisi ve sumak ürünlerinde bu tehlikeli katkı maddelerinin kullanıldığı belirlendi.



Bakanlık, tüketicilerin bilinçli alışveriş yapmaları ve gıda etiketlerini dikkatle incelemeleri gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

