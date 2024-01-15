Tarımda enerji verimliliği için 600 milyon dolar yatırım

Tarımda enerji verimliliğini artırmak için 2030'a kadar 600 milyon dolar yatırım yapılacak.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "II. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile tarımsal faaliyetlerin etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde hayata geçirilmesine destek olacağız." ifadesi kullanıldı.



Paylaşımda, 2024-2030 dönemindeki eylem planı kapsamında tarım sektörüne ilişkin bilgileri içeren grafiğe yer verildi.



Grafikte yer alan verilere göre, söz konusu dönemde tarım sektörüne toplam 600 milyon dolar yatırım yapılacak.



Yenilenebilir enerji kullanımları kapsamında sulama, tarımsal üretim ve depolama alanlarında atık ısı geri kazanımı ile ısıtma, soğutma ve havalandırma teknikleri uygulanacak.



Enerji verimliliğine yönelik yapılan çalışmalar sonucu söz konusu dönemde 1 milyon ton eşdeğeri petrol enerji tasarrufu ve 2,8 milyon ton emisyon azaltımı sağlanacak.

