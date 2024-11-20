Tarımda girdi maliyetleri yükseldi

Gıda fiyatlarının geleceğine dair öncü verilerden kabul edilen tarımsal girdi maliyetleri eylülde yükseldi.



Tarımsal girdi fiyat endeksi, aylık yüzde 1,77 artarken, yıllık yükseliş yüzde 31,83 oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre maliyetlerdeki 12 aylık ortalama artış yüzde 42,5 olarak gerçekleşti. Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 45,2 ile mal ve hizmetlerde gerçekleşti.



Diğer yandan dün tarımsal üretici fiyat endeksi rakamları açıklanmıştı. Üretici fiyatları, aylık yüzde 5, yıllık yüzde 35,46 yükseliş kaydedilmişti.