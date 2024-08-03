Tarımda kuraklık alarmı: Milyonlarca incir ağacı kuruyabilir

Türkiye'nin üretiminde dünyada lider olduğu ürünlerin başında yer alan ve Aydın'ın milli meyvesi olarak bilinen kuru incir küresel iklim krizine yenik düşmeye başladı.



2023-2024 yağış sezonunda Aydın'da metrekareye yaklaşık 700 kilogram yağış düşmesine rağmen nerdeyse kış mevsiminin hiç yaşanmadığı bölgede ağaçlar kuraklığa dayanamayarak kurumaya başladı. Geçen yıllarda sulanarak ayakta kalması sağlanan ağaçlar, bu yıl sulama kanallarında derelerde bir damla su olmaması nedeniyle sulanamadı. Sıkıntının her geçen gün artarak devam ettiğini belirten üreticiler, tek ümitlerinin yağmur olduğunu aksi takdirde önümüzdeki aylarda milyonlarca ağacın kurumasından endişe ettiklerini belirttiler.



Aydın'ın en önemli incir üretim merkezlerinden biri olan Köşk ilçesinde taban arazilerdeki pek çok ağaç, bu yıl meyvelerini olgunlaştıramadan kurumaya yüz tuttu. 44 yıllık hayatında bu kadar sıcak ve kurak bir dönem yaşamadığını belirten bölge çiftçilerinden Sadettin Kılınç, özellikle taban arazilerde incir ağaçlarının meyvelerinin ballanamadan aktığını mahsulden ziyade ağaçların durumunun çok kötü olduğunu belirtti.



Şu anda sulama kanallarından bir damla suyun akmadığı bölgede, dereler bile kurudu. İncir bahçelerinde ağaçların yapraklarını 4 ay önce dökmeye başladığını bunun kesinlikle normal bir durum olmadığını kaydeden Sadettin Kılınç, “İncirler iç yapamadı. Durum çok sıkıntılı” dedi.



"KIŞ YAŞANMADIĞI İÇİN FİDANLAR KURUYOR"



Aydın'da 2023-2024 yağış döneminde metrekareye yaklaşık 700 kilogram yağış düştüğünü belirten bölge çiftçilerinden Cevdet Kılınç ise, tarım arazilerinde yaşanan kuraklığın yağış azlığından ziyade kış mevsiminin neredeyse yok olmasından kaynaklandığını ifade etti. Kılınç, 80 yıllık ömründe Aydın ve çevresinde böylesi kuraklığı 3. defa yaşadığını belirterek, “80 yaşındayım. Böyle kuraklık 1968 yılında, 1984 yılında ve bir de bu yıl yaşandı. Daha önce şahit olduğum 2 ayrı kuraklığın sebebi yağışların az olmasından kaynaklanıyordu. Ancak bu yıl durum bence biraz farklı. Kışın mevsimine uygun kış olur ve toprak don tutarsa yağışlar derine iner ve toprak da yağmura doyar. Ancak son yıllarda neredeyse hiç kış yaşanmadı. Eskiden kar yağardı, don olurdu. Artık kar ve don yok. Hal böyle olunca yıllık yağmur yağışı yeterli olsa bile toprak suya doymuyor. Sonuç olarak fidanlar bu şekilde kuruyor” diye konuştu.

