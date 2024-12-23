Tarımda maliyetler artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarımsal üretimdeki maliyet artışlarını gösteren Tarımsal Girdi Fiyat Endeksini açıkladı.



Endeks aylık yüzde 2,75, yıllık yüzde 32,59 artış kaydetti. Endeksteki 12 aylık artış ise yüzde 42 oldu.

Aylık bazda en fazla maliyet artışı yüzde 5,32 artış ile hayvan yeminde gerçekleşti.



Yıllık artışın en yüksek olduğu alt gruplar, yüzde 64,81 ile diğer mal ve hizmetler, yüzde 60,13 ile veteriner harcamaları olarak hesaplandı.